Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП с лосем в Пензенской области

В Мокшанском районе Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, находившаяся в автомобиле Volkswagen Polo. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Инцидент случился на 579-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель наехал на лося, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу. 30-летняя пассажирка получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Напомним, что водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и немедленно сообщать о подобных инцидентах в Госавтоинспекцию.