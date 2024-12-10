Пассажирка «Газели» погибла в аварии на трассе в Тюменской области

Смертельная авария, в которой погибла пассажирка «Газели», произошла накануне на трассе Тюмень — Ханты Мансийск в Тюменской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Сообщается, что водитель большегруза въехал в стоящий на проезжей части автомобиль «Газель». Водитель второй машины остановился на полосе движения из-за поломки, но знак аварийной остановки не выставил.
В ДТП погибла супруга водителя, которая сидела на пассажирском сиденье в «Газели». Сам водитель транспортного средства получил травмы. В прицепе «Газели» находились коровы, две из них погибли.
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