Пассажирка «Газели» погибла в аварии на трассе в Тюменской области

Смертельная авария, в которой погибла пассажирка «Газели», произошла накануне на трассе Тюмень — Ханты Мансийск в Тюменской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что водитель большегруза въехал в стоящий на проезжей части автомобиль «Газель». Водитель второй машины остановился на полосе движения из-за поломки, но знак аварийной остановки не выставил.

В ДТП погибла супруга водителя, которая сидела на пассажирском сиденье в «Газели». Сам водитель транспортного средства получил травмы. В прицепе «Газели» находились коровы, две из них погибли.