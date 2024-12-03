Пассажира аэропорта Южно-Сахалинска задержали за попытку провезти наркотики в фильтре для воды
Правоохранители задержали 22-летнего пассажира аэропорта Южно-Сахалинска, в багаже которого обнаружили наркотики. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Согласно данным ведомства, у молодого человека, прилетевшего из Северной столицы, нашли почти 1,5 килограмма запрещенных веществ. «Синтетику» фигурант пытался провезти в фильтрах для очистки воды.
Предположительно, подозреваемый намеревался наладить постоянный канал поставки наркотиков в Сахалинскую область. Возбуждено уголовное дело.
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