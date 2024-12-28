Пассажир упал на пути на станции метро «Парк Победы» в Москве

Человек упал на пути на одной из станций столичного метрополитена. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Метро „Парк Победы“. Падение», — заявил он.

Другой очевидец случившегося сообщил 360.ru, что пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом.

«Предлагают наземным транспортом пользоваться или другими направлениями метро. На рельсах человека не видел, ходила полиция и сотрудники метро, смотрели с фонариком под поездом что-то. На станции говорят, что движение остановлено в связи с техническими причинами», — добавил свидетель ЧП.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за падения человека на Солнцевской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Составы не курсируют от «Делового центра» до станции «Раменки».

Upd: пассажира вызволили сотрудники патрульно-постовой службы. Со слов полицейских, человек прыгнул сам. Он получил сильные травмы головы.

Накануне житель Москвы попал под поезд на станции метро «Ростокино». На место случившегося прибыла бригада врачей. Пассажира вызволили из промежутка между составом и платформой.