Пассажир такси пострадал в ДТП в Челябинске | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:31 Пассажир такси пострадал в ДТП в Челябинске

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Автомобиль такси перевернулся на автодороге «Меридиан» в Челябинске 24 апреля. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Changan не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получил пассажир такси, ему оказали необходимую медицинскую помощь.