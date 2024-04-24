Пассажир такси пострадал в ДТП в Челябинске | 360°

24 апреля 2024, 15:31
Пассажир такси пострадал в ДТП в Челябинске
Автомобиль такси перевернулся на автодороге «Меридиан» в Челябинске 24 апреля. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Changan не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся.
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Отмечается, что различные травмы в аварии получил пассажир такси, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
ДТП
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