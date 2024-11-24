Пассажир судна спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и доплыл до берега

Неизвестный мужчина выпрыгнул с прогулочного судна в Москву-реку во время прохода Воробьевых гор. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его словам, мужчина самостоятельно доплыл до берега, где выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.
Позже его обнаружили в кафе у причала. Пловцу вызвали скорую, а спасатели предоставили ему термоодеяло.
С чем связано желание экстремала искупаться в ледяной воде, неизвестно.
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