Пассажир судна спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и доплыл до берега

Источник 360.ru сообщил о выпрыгнувшем с судна на западе Москвы пассажире

Неизвестный мужчина выпрыгнул с прогулочного судна в Москву-реку во время прохода Воробьевых гор. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, мужчина самостоятельно доплыл до берега, где выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.

Позже его обнаружили в кафе у причала. Пловцу вызвали скорую, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

С чем связано желание экстремала искупаться в ледяной воде, неизвестно.