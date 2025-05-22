Пассажир погиб при опрокидывании иномарки в кювет на трассе под Хабаровском

Один человек стал жертвой ДТП в Хабаровском крае. Авария произошла на десятом километре трассы Хабаровск — село Ильинка — село Гаровка — село Ракитное. Об этом сайту transsibinfo.com сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, автомобиль Toyota Corolla по неустановленным причинам съехал с проезжей части на обочину, в результате чего иномарка совершила несколько оборотов и опрокинулась в кювет.
Пассажир машины — 23-летний мужчина — от тяжелых травм скончался на месте, несмотря на попытки оказать ему первую помощь. Данные о других пострадавших не поступали. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства и причины происшествия
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте