Пассажир легковушки погиб в ДТП на трассе в Ленобласти

Правоохранители организовали проверку после смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла в четверг, 3 июля, на 29-м километре автомобильной трассы А-120 возле деревни Дятлицы. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Transit при повороте не уступил дорогу и врезался в машину Citroën, которой управлял 23-летний иностранец. Оба водителя попали в больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Жертвой ДТП стал пассажир легковушки. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего.