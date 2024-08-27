Пассажир Lada погиб в ДТП в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту аварии с летальным исходом, произошедшим в Глазовском районе. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Предположтельно, 62-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и вылетел с трассы на участке дороги Глазов — Красногорское.

От полученных травм скончался 38-летний пассажир легковушки. Сам водитель не пострадал. Согласно проведенному освидетельствованию, установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также оказалось, что ранее он уже был лишен водительских прав.