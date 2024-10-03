Пассажир иномарки впал в кому после ДТП в Свердловской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне в Реже в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.

Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, врезался в ограждение, в результате чего машина улетела в реку Белая. Сам водитель получил травму груди, а вот его пассажира доставили в больницу в состоянии комы.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Сообщается, что в машине находился еще один человек.