Пассажир иномарки впал в кому после ДТП в Свердловской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне в Реже в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.
Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, врезался в ограждение, в результате чего машина улетела в реку Белая. Сам водитель получил травму груди, а вот его пассажира доставили в больницу в состоянии комы.
Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Сообщается, что в машине находился еще один человек.
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