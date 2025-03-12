Пассажир иномарки пострадал во время ДТП в Челябинске

В Челябинске при развороте Kia на проспекте Победы пострадал пассажир автомобиля — молодой человек 2006 года рождения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В пресс-службе ГАИ рассказали, что около дома № 204 столкнулись два автомобиля. Водитель Kia, 20-летний водитель, двигался в сторону северо-запада и при повороте налево его автомобиль столкнулся с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находилась 45-летняя женщина. После столкновения автомобиль Mitsubishi развернуло, а Kia отбросило на тротуар.
Видео с места происшествия зафиксировали камеры.
Меры поддержки семей участников СВО обсудили на совещании в Мытищах
Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове
Ветеран войны Евгения Петрович в Солнечногорске отметила 100-летие
Тренировка действий при пожаре прошла в торговом центре в Реутове
Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте