Пассажир иномарки погиб в ДТП в Челябинской области
Смертельное ДТП с участием Volkswagen Touareg произошло накануне утром недалеко от Магнитогорска в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ГУ МВД России.
Установлено, что водитель Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В аварии скончался 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.
Сам водитель не пострадал. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
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