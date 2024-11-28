Пассажир иномарки погиб в ДТП в Челябинской области

Смертельное ДТП с участием Volkswagen Touareg произошло накануне утром недалеко от Магнитогорска в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ГУ МВД России.

Установлено, что водитель Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В аварии скончался 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Сам водитель не пострадал. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.