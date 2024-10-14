Пассажир иномарки погиб при столкновении с фурой на трассе в Татарстане

Смертельная авария произошла в Елабужском районе Татарстана, сообщил Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Машины столкнулись на трассе М-7. Согласно данным ведомства, водитель Skoda Octavia превысил скорость, из-за чего врезался в стоявшую фуру.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир иномарки. Проводится проверка, ход которой взяли на контроль сотрудники прокуратуры.