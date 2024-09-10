Пасечника из Красноярского края заподозрили в убийстве друга

Правоохранители задержали жителя Пировского района Красноярского края. Его заподозрили в убийстве приятеля, сообщил « Проспект Мира » со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, друзья распивали спиртное в лесу на пасеке. Впоследствии хозяин ульев уснул, а после пробуждения заметил на участке «незнакомца». Он несколько раз ударил незваного гостя поленом по голове, из-за чего пострадавший скончался.

Погибшим оказался товарищ пасечника. Тот не признал его из-за алкогольного опьянения. Испугавшись, предполагаемый злоумышленник завернул тело в тент и спрятал в роще.