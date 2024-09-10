Пасечника из Красноярского края заподозрили в убийстве друга

Правоохранители задержали жителя Пировского района Красноярского края. Его заподозрили в убийстве приятеля, сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на СК РФ по региону.
По версии следствия, друзья распивали спиртное в лесу на пасеке. Впоследствии хозяин ульев уснул, а после пробуждения заметил на участке «незнакомца». Он несколько раз ударил незваного гостя поленом по голове, из-за чего пострадавший скончался.
Погибшим оказался товарищ пасечника. Тот не признал его из-за алкогольного опьянения. Испугавшись, предполагаемый злоумышленник завернул тело в тент и спрятал в роще.
Бизнесу напомнили о главных инновациях в цифровых сервисах Подмосковья
Ефимов: модернизацию транспортных развязок завершили на МКАД
Промышленный коворкинг «Коледино» в Подольске достроят в начале 2025 года
Свыше 1,5 тысячи человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове
Фейк: российских курсантов привлекут к боевым действиям в зоне СВО
Граффити о безопасности дорожного движения нарисовали в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте