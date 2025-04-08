Парня, издевавшегося над инвалидом под Самарой, назвали зашуганным

Семья подростка в селе Кинель-Черкассы в Самарской области, который заставил несовершеннолетнего инвалида раздеться и прыгнуть в снег, растит детей в строгости — родители кричат на них и бьют за проступки. Об этом в беседе с 360.ru рассказали местные жители.

«На мой взгляд, порядочные. Но воспитывали детей всегда в строгости, за любое непослушание — крик. Ну или рукоприкладство. Они с детства зашуганы. Мальчишек точно именно так воспитывали», — заявила одна из соседок семьи.

Женщина отметила, что лично скандалов не видела, но знает о жестокости со слов других людей. Они уверяли, что в доме всем заправляет отец. Мать тоже якобы придерживается строгого воспитания и может избивать детей.

«Да, я знаю маму обидчика, и его самого знаю. Он с моим сыном в одном классе учился. У него еще со школы агрессия на всех была», — рассказала другая собеседница 360.ru.

По ее словам, у сына тоже был конфликт с юношей, однако в ссору вмешался отец, и ребята перестали ругаться.

Еще одна местная жительница вспомнила, что пять лет назад видела семью в полном составе. Тогда у родителей было трое детей.

«Возможно, сейчас больше. <…> Первые мальчишки, а потом третья девочка», — сказала она.

Также, по словам соседей, старший брат пострадавшего инвалида погиб на СВО.

Как выяснило РИА «Новости», происшествие случилось в марте — 17-летний юноша заставил подростка-инвалида раздеться и прыгнуть в снег. Весь процесс он снимал на видео. Кадры попали в Сеть и заинтересовали правоохранителей.

В пресс-службе СК России по Самарской области сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком начали работать следователи.