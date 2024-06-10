Парашютист насмерть разбился в Ленинградской области

В деревне Путилово в Ленинградской области насмерть разбился парашютист. Об этом написала Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале .

«По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, ЧП произошло на посадочной площадке Северный ветер в деревне Путилово. В прокуратуре проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение требований к безопасности полетов.

В пятницу, 7 июня, опытный парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. На счету 32-летнего спортсмена было более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра его ударило в столб при приземлении.