«Пахло порохом». Похожий на взрыв звук раздался на севере Москвы

В Коптеве после звука взрыва во дворе нашли разорванные игрушки

Звук, похожий на взрыв, раздался во дворе жилого дома в столичном районе Коптево. Территорию оцепили, на место выехали кинологи, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Около 20:30 во дворе дома на бульваре Матроса Железняка местные жители услышали грохот и почувствовали запах пороха. Один из жильцов вышел во двор и увидел разорванные в клочья детские игрушки. Рядом была целая игрушка, которая показалась подозрительной.

На место вызвали экстренные службы. Двор оцепили, к дому прибыли кинологи с собакой для проверки находки. Специалисты осмотрели подозрительную игрушку и не выявили угрозы.

По предварительной информации, виновником звука взрыва оказался подросток. Правоохранители его задержали. В результате случившегося никто не пострадал.