Оздоровительный комплекс загорелся в подмосковном поселке Дорохово
Крупный пожар вспыхнул в среду днем в оздоровительном комплексе в поселке Дорохово в Подмосковье. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По последним данным, огонь охватил 600 квадратных метров. На месте работают более 30 специалистов и восемь единиц техники.
Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.
UPD: по последним данным, возгорание удалось локализовать на 600 «квадратах».
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