Отца и сына отправили в колонию строгого режима за незаконный сбыт взрывчатки в Белгородской области

Суд Белгородской области огласил приговор двум жителям Борисовского района, обвиняемым в незаконном сбыте взрывных устройств. Об этом сообщает сайт «Бел.RU» со ссылкой на сотрудников региональной прокуратуры.

Следователи установили, что летом 2023 года 46-летний мужчина из хутора Лозовая Рудка согласился переместить взрывчатки в тайники, за что получил 800 долларов.

Позже белгородец продолжил сбыт и приобщил к преступной деятельности своего 23-летнего сына. В феврале 2024 года силовики пресекли «семейный бизнес».

Против задержанных возбудили уголовное дело. По решению суда их отправили в колонию строгого режима на 11 лет и 10,5 года. Каждого обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.