Мать пассажира Ми-8 в последний раз разговаривала с сыном за день до катастрофы

Мать пассажира вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке, поделилась подробностями своей последней беседы с сыном. Ее рассказ опубликовала газета «Известия» .

«Я знала, что они хотят плавать в Тихом океане, а вот про вулкан ничего не знала и про вертолет. В последний раз они мне 30 августа в 10 часов отправили фото с Тихого океана», — рассказала женщина.

Авиакатастрофа с вертолетом произошла на Камчатке 31 августа. Ми-8 летел в поселок Николаевка в Елизовский район. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Причиной крушения могла стать ошибка пилота в условиях тумана.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что тела 22 погибших в авиакатастрофе нашли и передали судмедэкспертам.