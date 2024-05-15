Открытое пламя на свалке под Новосибирском потушили | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 14:04 Открытое пламя на свалке под Новосибирском потушили МУП САХ: открытое горение на мусорном полигоне у Новосибирска ликвидировали Прокуратура Новосибирской области

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Открытое горение на мусорном полигоне под Новосибирском ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами МУП «Спецавтохозяйство».

«В настоящий момент основная работа ведется по ликвидации глубинного тления. Каждый очаг тления необходимо засыпать грунтом», — рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинов.

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На месте происшествия работают 10 самосвалов и пять бульдозеров. Основная цель — не допустить повторного возникновения открытых очагов горения.

Telegram-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева Прокуратура Новосибирской области Прокуратура Новосибирской области Telegram-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева Telegram-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева Прокуратура Новосибирской области

Мощный пожар на Левобережном мусорном полигоне рядом с Хилокским рынком начался вечером 14 мая. К месту происшествия отправили 20 спасателей, бульдозер и поливомоечную машину. Площадь горения составила около четырех гектаров.

Местные жители жаловались на сильный запах гари в воздухе. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале рассказывал, что распространение пожара остановлено. Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха. Одна из главных задач — скорейшее закрытие и рекультивация этого полигона.

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в деятельности МУП САХ, которые привели к крупному пожару на свалке. В пресс-службе ведомства уточнили, что правоохранители возбудили уголовное дело.