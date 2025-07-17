Отказ тормозов у фуры стал причиной смертельного ДТП под Тобольском

Глава семейства стал жертвой ДТП из-за отказа тормозов у большегруза под Тобольском. Авария произошла на 253-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, из-за отказа тормозов водитель грузовика Scania с полуприцепом потерял управление и врезался в легковой автомобиль Mazda, в котором ехала семья из Нягани.

В результате 46-летний шофер легковушки скончался на месте, двое его пассажиров получили различные травмы. Среди пострадавших — 19-летняя девушка и 15-летний подросток.