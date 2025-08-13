Отец и сын стали жертвами лобового ДТП под Петрозаводском

Два человека погибли и двое пострадали, в том числе ребенок, в ДТП на территории Карелии. Авария произошла на трассе «Кола» в Пряжинском районе. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.

По информации ведомства, женщина за рулем автомобиля Mazda при обгоне грузовика совершила лобовое столкновение с ВАЗом. В результате ДТП смертельные травмы получили отец и сын из Олонецкого района, которые находились в салоне отечественной машины.

Пострадали водитель иномарки и ее пассажирка, 11-летняя девочка. Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженной легковушки. Проводится проверка.