Отец и сын погибли в пожаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после пожара, в результате которого погибли мужчина и его сын. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по городу, пожар произошел 31 октября в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсеенко. Об этом написала vecherka-spb.ru.