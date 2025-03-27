Отец и сын погибли при возгорании дома в башкирском селе

Пожар, унесший жизни двух человек, произошел в Миякинском районе Башкортостана. Жертвами возгорания стали 75-летний пенсионер и его 28-летний сын. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, спасатели обнаружили молодого мужчину во время тушения огня и передали его медицинским работникам. Врачи не смогли спасти пострадавшего.
Тело пожилого хозяина дома нашли под завалами после ликвидации пожара. Трагедия случилась в селе Киргиз-Мияки. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.
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