Отец и дочь погибли в результате аварии в ХМАО
ДТП, в результате которого погибли 39-летний отец и его шестилетняя дочь, произошло накануне в ХМАО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Водитель Mazda не выбрал безопасную скорость движения и врезался в лося, после чего машина съехала в кювет.
Мужчина и девочка погибли на месте, 45-летняя мать ребенка получила травмы. По факту случившегося проводится проверка.
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