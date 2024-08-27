Отец и дочь погибли в результате аварии в ХМАО

ДТП, в результате которого погибли 39-летний отец и его шестилетняя дочь, произошло накануне в ХМАО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Водитель Mazda не выбрал безопасную скорость движения и врезался в лося, после чего машина съехала в кювет.

Мужчина и девочка погибли на месте, 45-летняя мать ребенка получила травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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