Отец и четырехлетний ребенок попали в больницу после ДТП в Волхове

Одиночная авария, в результате которой пострадали четырехлетний мальчик и его 54-летний отец, произошла в Волховском районе Ленинградской области. Автомобиль мужчины занесло в опору линии электропередач, передает Neva.Today.
Сообщение о ДТП у дома №1А на Октябрьской набережной в Волхове поступило в отдел полиции во вторник, 11 февраля. Мужчина, который был за рулем Lada Granta, не справился с управлением и выехал на обочину, после чего легковушка врезалась в опору линии электропередач.
Ребенка госпитализировали с травмами головы и ушибом груди. Его состояние оценивается как средней тяжести. У отца диагностировали перелом грудины, разрыв диафрагмы, повреждения головы и ушибы. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.
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