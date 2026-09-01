Отбойное течение унесло четырех отдыхающих в Азовское море в Крыму

Два человека погибли из-за отбойного течения в Крыму

Четырех отдыхающих унесло отбойным течением в Азовское море в Крыму. Двоих спасти не удалось, еще один человек попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Shot .

По данным телеграм-канала, ЧП произошло у пансионата «Свет маяка». Компания отдыхающих зашла в воду, после чего людей начало уносить от берега.

Местным жителям удалось вытащить из воды троих мужчин. Двое из них — 1955 и 1967 годов рождения — скончались до приезда скорой помощи. Мужчину 1957 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судьба четвертого отдыхающего пока неизвестна. Его поиски продолжаются.

Shot также утверждает, что перед происшествием компания употребляла алкоголь. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее, утром 11 августа в поселке Минино в Красноярском крае 68-летний местный житель утонул в озере. Об этом 360.ru сообщили в спасательной службе.