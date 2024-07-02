Осы покусали детей в детском саду в Москве

Шесть детей пострадали от укусов ос в детском саду на востоке Москвы

Фото: РИА «Новости»

Шестерых детей покусали осы в детском саду на 2-й Пугачевской улице на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, к детскому саду вызвали специалистов. Место происшествия оградили сигнальной лентой. Предположительно, под полом на веранде находится осиное гнездо.

Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Подмосковье обнаружили гигантских ос сколий. Их размер достигает пяти-шести сантиметров. По словам Энтомолога Владимира Карцева, эти насекомые не опасны для человека.

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