Осы покусали детей в детском саду в Москве

Шестерых детей покусали осы в детском саду на 2-й Пугачевской улице на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
По его информации, к детскому саду вызвали специалистов. Место происшествия оградили сигнальной лентой. Предположительно, под полом на веранде находится осиное гнездо.
Другие подробности произошедшего уточняются.
Ранее в Подмосковье обнаружили гигантских ос сколий. Их размер достигает пяти-шести сантиметров. По словам Энтомолога Владимира Карцева, эти насекомые не опасны для человека.
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