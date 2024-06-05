Осужденный в Москве немецкий бизнесмен сам сдался полиции

Адвокат Гилев: осужденный немецкий инвестор Новак добровольно явился в инспекцию

Фото: РИА «Новости»

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам обратился в инспекцию. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат инвестора Иван Гилев.

Юрист подтвердил, что Новак прибыл в инспекцию.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», — указал адвокат.

Суд признал бизнесмена виновным в хищении 52,4% акций каршеринга и приговорил к пяти годам колонии. Инвестор находился под домашним арестом, а в день приговора скрылся. Адвокат Константин Елфимов отметил, что иностранец запаниковал из-за угрозы отправиться в тюрьму.

Газета Der Spiegel заявляла, что Новак пытался получить убежище в посольстве Германии. В издании уточнили, что у бизнесмена с юридической точки зрения почти не было шансов на помощь, так как диппредставительству следовало передать подсудимого местным властям.

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