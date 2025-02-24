«Острый приступ». Россиянин умер на отдыхе в Египте после романтического ужина

Активист, кандидат в депутаты и бизнесмен Михаил Савченко скончался от острого приступа панкреатита на отдыхе в Египте. Местные врачи не смогли спасти россиянина, сообщило издание aif.ru .

Михаил и Елена Савченко поужинали в отеле, после чего мужчине стало плохо. Он не мог нормально дышать, поднялось давление. Михаила на скорой увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь туриста много часов, но спасти его не смогли — у него оторвался тромб в легких, что привело к летальному исходу.

«Случился приступ острого панкреатита. Смена питания, климата, немного алкоголя и такой результат», — рассказала изданию сестра Михаила.

Врач-хирург Илья Черниковский рассказал, что подобные приступы чаще всего происходят от нарушения диеты и алкоголя, а также могут быть спровоцированы желчекаменной болезнью.

«Если есть мелкие камни в желчном пузыре или в желчевыводящих путях, они могут блокировать, в том числе, проток поджелудочной железы. Из-за этого может резко возникнуть некроз поджелудочной железы», — рассказал медик.

Семья Михаила сообщила, что похоронят мужчину 24 февраля на кладбище Дмитрово-Черкассы в Тверской области.

К желчекаменной болезни могут привести малоподвижный образ жизни и неправильное питание, рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. Желчекаменной болезнью страдают до 20% населения развитых стран.