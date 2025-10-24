Остеопат из Москвы скоропостижно умер в собственной клинике

Основатель клиники OSTEOFAMILY Михаил Кутузов скоропостижно умер на рабочем месте на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Об этом сообщил MK.ru .

По его информации, 45-летнего остеопата нашли без сознания в коридоре. Спасти его не удалось. Точная причина смерти устанавливается.

Согласно официальному сайту клиники, Кутузов окончил Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова (ныне Российский университет медицины) в 2003 году. Позже стал неврологом, освоил мануальную, рефлексо- и гирудотерапию, а с 2010 года занялся остеопатией. Стажировался в Израиле, Франции, США и других странах. Всего медицине он отдал 23 года.