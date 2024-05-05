Оставленная без присмотра свеча сожгла дотла церковь в Румынии | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 18:41 Оставленная без присмотра свеча сожгла дотла церковь в Румынии Деревянная церковь в Румынии сгорела из-за оставленной без присмотра свечи Freepik

Читать 360 в

В Румынии произошел пожар в деревянной церкви. Причиной возгорания назвали оставленную без присмотра свечу, сообщило РИА «Новости».

По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ИЧС) уезда Алба, в экстренные службы обратился смотритель церкви, расположенной в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде. Он рассказал, что деревянный храм полностью сгорел.

Реклама

Церковнослужитель уточнил, что пожар мог возникнуть из-за зажженной свечи, которую оставили без присмотра.

Представитель ИЧС Алба Алекс Кришан добавил, что на месте работала бригада водяного и пенного пожаротушения пожарной службы, которая ликвидировала последствия ЧП. В результате пожара пострадавших нет. Инспекция полиции уезда Алба возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Недавно под Омском произошел пожар в деревянном храме. По словам местных жителей, церковь была недостроенной, но «внутри было очень красиво».