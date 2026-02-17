Остановка движения на Крымском мосту выбила из графика 16 поездов: задержки до 10,5 часа

Временная приостановка движения на Крымском мосту вызвала задержку 16 поездов, следующих из Крыма и в Крым. Об этом предупредили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» .

По данным на 09:00 по московскому времени, в Крым задерживались восемь поездов:

№ 077/078 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 10,5 часа

№ 007/008 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 8,5 часа

№ 327/328 Кисловодск — Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на семь часов

№ 091/092 Москва — Севастополь, отправлением 15 февраля, задерживается на 6,5 часа

№ 315/316 Адлер — Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на шесть часов

№ 195/196 Москва — Симферополь, отправлением 15 февраля, задерживается на шесть часов

№ 161/162 Пермь — Симферополь, отправлением 14 февраля, задерживается на 6,5 часа

№ 027/028 Москва- Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на четыре часа

Из Крыма также задерживаются восемь поездов:

№ 027/028 Симферополь — Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 11 часов

№ 315/316 Симферополь — Адлер, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часа

№ 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 9,5 часа

№ 067/068 Симферополь — Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 8,5 часа

№ 327/328 Симферополь — Кисловодск, отправлением 16 февраля, задерживается на восемь часов

№ 077/078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 6,5 часа

№ 195/196 Симферополь — Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на 5,5 часа

№ 091/092 Севастополь — Москва, отправлением 16 февраля, задерживается на пять часов

Представители перевозчика предупредили, что время задержки в пути может измениться.

«Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне, обращайтесь к начальнику поезда и проводникам», — добавили в пресс-службе.

Также узнать дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.