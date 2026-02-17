Остановка движения на Крымском мосту выбила из графика 16 поездов: задержки до 10,5 часа

Из-з остановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов «Таврия»

Фото: РИА «Новости»

Временная приостановка движения на Крымском мосту вызвала задержку 16 поездов, следующих из Крыма и в Крым. Об этом предупредили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 09:00 по московскому времени, в Крым задерживались восемь поездов:

Из Крыма также задерживаются восемь поездов:

Представители перевозчика предупредили, что время задержки в пути может измениться.

«Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне, обращайтесь к начальнику поезда и проводникам», — добавили в пресс-службе.

Также узнать дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.

