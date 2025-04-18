Останкинскую телебашню «заминировали»

Появилось сообщение о том, что на Останкинской башне в Москве находится бомба. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, останкинскую башню могли заминировать.
Похожая история случилась в 2023 году. Пришло анонимное сообщение о минировании Останкинской башни. Номер телефона звонивших не определился. На место прибыли сотрудники МЧС.
В августе того же года неизвестные сообщили о минировании Государственного академического Большого театра России. В последствии выяснили, что сообщение было ложным. В здание прибыли кинологи и не нашли ничего подозрительного. Проводить масштабную эвакуацию не потребовалось.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте