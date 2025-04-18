Останкинскую телебашню «заминировали»

Появилось сообщение о том, что на Останкинской башне в Москве находится бомба. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, останкинскую башню могли заминировать.

Похожая история случилась в 2023 году. Пришло анонимное сообщение о минировании Останкинской башни. Номер телефона звонивших не определился. На место прибыли сотрудники МЧС.

В августе того же года неизвестные сообщили о минировании Государственного академического Большого театра России. В последствии выяснили, что сообщение было ложным. В здание прибыли кинологи и не нашли ничего подозрительного. Проводить масштабную эвакуацию не потребовалось.