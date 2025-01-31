Организатора финансовой пирамиды осудили за кражу 11 млн рублей в Самаре

Суд вынес приговор жительнице Самары, которая организовала крупную финансовую пирамиду. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
Установлено, что в 2014 году фигурантка вместе с сыном и двумя приятелями зарегистрировала за границей компанию. Фирма обещала вкладчикам приумножить вложения, однако в итоге клиенты лишились 11 миллионов рублей.
До поимки правоохранителями женщина скрывалась в другой стране. Злоумышленнице назначили наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.
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