Организатора финансовой пирамиды осудили за кражу 11 млн рублей в Самаре

Суд вынес приговор жительнице Самары, которая организовала крупную финансовую пирамиду. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Установлено, что в 2014 году фигурантка вместе с сыном и двумя приятелями зарегистрировала за границей компанию. Фирма обещала вкладчикам приумножить вложения, однако в итоге клиенты лишились 11 миллионов рублей.

До поимки правоохранителями женщина скрывалась в другой стране. Злоумышленнице назначили наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.