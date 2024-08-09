Организатор подпольных игровых клубов получил условный срок и штраф в Перми

Суд вынес приговор одному из организаторов незаконных игровых клубов в Перми. Мужчину признали виновным, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, фигуранту назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сеть подпольных заведений накрыли в 2022 году. По документам клубы были оформлены как благотворительные фонды.