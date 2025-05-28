Омский Россельхознадзор обнаружил опасного паразита в партии черешни из Узбекистана

Специалисты Россельхознадзора Омской области обнаружили опасного насекомого-вредителя в крупной партии черешни, ввезенной из Узбекистана. Об этом сообщил «Город55».
На прилавки региона едва не поступили ягоды, пораженные восточной плодожоркой — опасным сельскохозяйственным паразитом. Сотрудники объединения выявили проблему при проверке товара весом в три тонны.
Чтобы предотвратить быстрое и массовое размножение плодожорки, всю партию отправили на обработку фумигацией — метод уничтожения насекомых ядохимикатами в парообразном или газовом состоянии. После завершения процедуры повторная экспертиза подтвердила отсутствие вредных организмов в ягодах.
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