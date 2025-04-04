Омбудсмен Митянина: в Петербурге за 2024 год дети совершили 413 преступлений

В Петербурге за 2024 год несовершеннолетние нарушили закон 413 раз. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные омбудсмена Анны Митяниной.
Почти 60% преступлений подростков в Северной столице относились к тяжким и особо тяжким.
Во время отчета в Законодательном собрании города Митянина обратила внимание на тревожные показатели по вовлечению детей в преступные сообщества и употреблению запрещенных веществ. По ее мнению, это связано с бесконтрольным использованием опасного интернет-контента.
Кроме того, участились случаи вербовки подростков через социальные сети для совершения терактов. В группе риска — дети, у которых нет доверительных отношений с родителями, добавил «Петроград».
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