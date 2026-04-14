Около 700 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «Молл Матрица» в Ижевске

Около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Молл Матрица» в Ленинском районе Ижевска. Причина — возгорание в раздевалке фитнес-центра на третьем этаже здания, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.
Когда спасатели прибыли на место, возгорание уже было ликвидировано персоналом при помощи огнетушителей. По уточненным данным, вспыхнула светодиодная лампа в женской раздевалке. Причиной возгорания стал аварийный режим работы устройства. В результате происшествия никто не пострадал.
