Около 400 человек эвакуировали из гостиницы в центре Москвы

Из гостиницы «Radisson Blu Олимпийский» в Москве эвакуировали 400 человек

Задымление в московской гостинице стало поводом для эвакуации. Из здания в центре столицы вывели порядка 400 человек, сообщил источник 360.ru.

Информация о дыме на лестничной клетке в гостинице на Самарской улице, 1, поступила в экстренные службы в 11:41. По этому адресу находится отель «Radisson Blu Олимпийский».

Источник задымления обнаружили на втором этаже в кухне, а также на третьем — в вентиляционных коробах. Пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

