Около 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 11:16 Около 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света Глава Новороссийска Кравченко: без света остались 26 тысяч абонентов Соцсети

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Утром 18 мая жители Новороссийска столкнулись с отключениями электроэнергии из-за пожара на подстанции «Кирилловская». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Из-за аварии доступ к электричеству временно потеряли порядка 26 тысяч абонентов.

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«Частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы», — указал Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что энергетики приступили к устранению последствий возгорания, аварийная бригада пытается запустить энергообъект.

Ранее без света остались три села в Казанском районе Тюменской области: Казанское, Большие Ярки и Огнево. Электричество отключили из-за паводков, жителей из этих районов уже эвакуировали. В Казанском районе специалисты укрепили насыпь, сдерживающую течение реки Ишим.