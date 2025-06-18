Около 2 тыс. ландшафтных пожаров зафиксировали в Челябинской области с начала сезона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о необходимости усиления мер профилактики пожаров и активизации работы с населением и предприятиями. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам главы региона, к середине июня на территории субъекта зарегистрировали около двух тысяч ландшафтных пожаров, большинство из которых возникло вблизи населенных пунктов. Общая площадь распространения огня — более тысячи гектаров, добавил RT.

Также стало известно, что власти обсудили подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. Текслер напомнил, что в рамках проекта «Большой ремонт-74» выделены значительные средства на проведение ремонтных работ.