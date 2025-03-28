Океанолог Таврический: туристический батискаф мог затонуть в Египте из-за короткого замыкания

Причиной затопления туристического батискафа «Синдбад» у побережья египетского курорта Хургада могло стать короткое замыкание. Такую версию озвучил океанолог Русского географического общества Анатолий Таврический в интервью аif.ru.
Специалист предположил, что пилоты могли потерять управление из-за неисправности, что привело к столкновению с коралловым рифом, сообщил сайт «Известия».
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли пять российских туристов, находившихся на борту. Всего внутри батискафа было 45 человек. 38 россиян удалось спасти, из которых 24 были доставлены в отели, а 14 госпитализированы.
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