Океанолог Таврический: туристический батискаф мог затонуть в Египте из-за короткого замыкания

Специалист предположил, что пилоты могли потерять управление из-за неисправности, что привело к столкновению с коралловым рифом, сообщил сайт «Известия».

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли пять российских туристов, находившихся на борту. Всего внутри батискафа было 45 человек. 38 россиян удалось спасти, из которых 24 были доставлены в отели, а 14 госпитализированы.