Охотника задержали в Ленобласти за стрельбу по краснокнижным лебедям

В Ленинградской области полицейские задержали браконьера, стрелявшего в краснокнижных лебедей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Согласно данным ведомства, 19 апреля поступили сведения о стрельбе по птицам, живущим у озера деревни Малое Замостье. Сотрудники полиции подтвердили факт незаконного промысла и допросили свидетелей.

Пострадавших пернатых передали волонтерам, переправившим их в реабилитационный центр диких животных. Сейчас лебеди находятся под наблюдением ветеринаров.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Личность стрелка установили: это 31-летний житель Гатчинского района. Он заявил, что принял лебедей за гусей, и выразил готовность покрыть нанесенный ущерб.