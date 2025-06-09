Охотник ранил лебедей под Гатчиной

Охотник из Санкт-Петербурга подстрелил двух краснокнижных лебедей недалеко от Гатчины. Птиц перевезли на реабилитацию в центр «Сирин», рассказала 360.ru представительница организации.

Инцидент произошел на одном из озер Гатчинского района Ленинградской области. По словам местных жителей, пара лебедей-шипунов долгое время обитала неподалеку. Весной их нашли израненными — обе птицы получили множественные ранения, стрелял охотник дробью.

Очевидцы вызвали полицию и волонтеров. После этого раненых лебедей перевезли в реабилитационный центр «Сирин». По информации сотрудников учреждения, состояние птиц остается тяжелым, каждая получила по большой порции дроби.

Вынуть ее уже не получится. Лебедям оказали необходимую помощь, основная задача сейчас — снизить интоксикацию и облегчить состояние животных.

«Одно крыло полностью отрезано и куча дроби в теле. Никакого выпуска на крыло там уже не будет. Сейчас только борьба с интоксикацией, но, я подчеркиваю, это уже инвалидные животные», — объяснила сотрудница центра.

Полиция установила личность стрелявшего. Мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что ошибочно принял лебедей за гусей. По предварительным данным, он готов компенсировать нанесенный ущерб.



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