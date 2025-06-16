Охотник получил условный срок за убийство лосей в ХМАО

В Советском районе ХМАО местному жителю вынесли приговор за незаконную охоту на двух лосей. Как сообщила официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте», охотник получил наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно. Об этом написал Ura.ru.
Мужчина, не имея соответствующего разрешения, установил самодельные ловушки и впоследствии обнаружил в них двух погибших лосей. После этого он разделал туши и забрал мясо. Ущерб, нанесенный природе, оценили в 160 тысяч рублей.
Несмотря на то что подсудимый был признан виновным, суд принял во внимание его принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, для которых охота является способом выживания. Приговор пока не вступил в законную силу.
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