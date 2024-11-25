Охотник из Приморья принял человека за зверя и застрелил его

Суд в Приморье избрал меру пресечения мужчине, который случайно убил человека во время охоты. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, при использовании тепловизора фигурант заметил изображение живого существа. Он решил, что обнаружил дикого зверя, и несколько раз выстрелил. На самом деле мужчина открыл огонь по человеку.

Предполагаемый злоумышленник решил спрятать тело и закопал его в окрестностях села Горноводное. На период следствия гражданина поместили под домашний арест.