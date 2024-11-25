Охотник из Приморья принял человека за зверя и застрелил его

Суд в Приморье избрал меру пресечения мужчине, который случайно убил человека во время охоты. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, при использовании тепловизора фигурант заметил изображение живого существа. Он решил, что обнаружил дикого зверя, и несколько раз выстрелил. На самом деле мужчина открыл огонь по человеку.
Предполагаемый злоумышленник решил спрятать тело и закопал его в окрестностях села Горноводное. На период следствия гражданина поместили под домашний арест.
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