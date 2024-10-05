Огромная яма в асфальте появилась в алтайском селе из-за прорыва дамбы

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. В результате оказалась разрушена дорога, которая соединяет две части села Шелаболиха, написал глава района Александр Шушунов в Telegram-канале .

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал он.

На место ЧП прибыли сотрудники профильных служб. Специалисты разработают меры для ликвидации прорыва. Шушунов призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться на безопасном расстоянии от размытой дороги.

В начале августа дамбу прорвало в городе Дальнереченске. В ликвидации последствий задействовали 22 человека, семь единиц техники и пять плавсредств.