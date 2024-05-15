Ограничение полетов ввели в аэропорту Волгограда | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 20:36 Ограничение полетов ввели в аэропорту Волгограда V1.ru: в международном аэропорту Волгограда ввели режим «Ковер» Unsplash

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Международный аэропорт Волгограда закрыли для вылета и посадки самолетов, объявлен режим «Ковер». Об этом сообщило местное интернет-издание V1.ru.

Источник издания сообщил, что воздушная гавань перестала принимать самолеты примерно с 19:00. Согласно онлайн-табло, задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

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План «Ковер» вводят, когда в воздушном пространстве замечены нежелательные летательные аппараты. Всем самолетам предписано покинуть зону действия режима и направиться на близлежащие аэродромы.

Режим «Ковер» вводили в Калуге 20 апреля. В небе обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Из-за ограничения изменилось расписание полетов.